"Vuoi scommettere?" su Canale 5: il piccolo Giuseppe di Salerno stupisce tutti

Tanti salernitani con gli occhi incollati sullo schermo, giovedì sera su Canale 5, per la trasmissione “Vuoi scommettere?" condotta da Michelle Hunziker. Tra le 8 scommesse impossibili, infatti, anche quella del piccolo Giuseppe, un bambino di 10 anni di Salerno che è riuscito con il suo talento ad arrivare in finale ad un passo dalla vittoria.

La scommessa

La sua scommessa è stata presa in carica dall’ex campione dell’Inter ed ora dirigente Javier Zanetti: esperto di autostrade, Giuseppe a bordo della sua automobile su misura, è riuscito a ricordarsi tutti e 5 i caselli d’Italia, con rispettive uscite precedenti e successive e numero dell’autostrada in cui si trovavano. Il bambino ha spiegato che la passione gli è nata viaggiando con suo nonno in auto. Sorrisi e applausi per il piccolo.