Garone habitat rivoluziona l’ "alzante scorrevole"

Cambiano i gusti e le esigenze del mercato degli infissi. Una delle aziende più sensibili ai mutamenti del settore è la Garone Habitat di Polla, che ha appena introdotto alcune significative novità all’alzante scorrevole in legno allumino EuroRex, finalizzate a migliorare notevolmente le prestazioni tecniche e i parametri ambientali: tenuta all’aria, permeabilità all’acqua, resistenza al carico del vento, abbattimento acustico e trasmittanza termica. Il nuovo alzante scorrevole EuroRex, frutto di approfonditi studi e test di laboratorio, si presenta con una soglia in vetroresina capace di migliorare le performance termiche dell’infisso. Inoltre, la finitura garantisce un’ottima resistenza all’abrasione. Il nuovo infisso è dotato anche di un innovativo sistema di isolamento a scomparsa, rappresentato da un profilo che corre lungo il traverso superiore dell'anta e che si appoggia al listello posto nel telaio di battuta. Per garantire la tenuta del sistema agli agenti atmosferici e aumentare il livello di sicurezza si è fatto ricorso a un nodo centrale in alluminio, corredato di guarnizioni, capace di rendere il movimento di apertura fluido e silenzioso. Inoltre, il sistema prevede uno zoccolo aggiuntivo, posto sopra il traverso inferiore, e il montaggio dell’anta semifissa, anche dopo la posa del telaio. Il nuovo EuroRex raggiunge livelli di performance fino a ieri impensabili per un alzante scorrevole. In particolare, i nuovi componenti consentono di ottenere risultati eccellenti dal punto di vista dell’isolamento termico, acustico e degli agenti atmosferici. In definitiva, l’innovativo alzate scorrevole EuroRex rappresenta la soluzione ideale per chi predilige la luminosità e le forme che valorizzano l’architettura degli edifici, senza rinunciare alle prestazioni di un serramento sicuro e performante.