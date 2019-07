10 alimenti che devono essere conservati fuori dal frigo

Esistono alcuni alimenti che molti di noi conservano in frigorifero pensando che sia la soluzione migliore e che, invece, vanno conservati in dispensa a temperatura ambiente o addirittura all'esterno per mantenere inalterate le proprie qualità nutrizionali. Ecco quali sono:

Pomodori

Sicuramente, nel caso dei pomodori, le basse temperature aiutano nella conservazione, ma interrompono anche la loro maturazione, alterandone così sapore e consistenza. Meglio allora mettere i pomodori in un cesto all’aperto, purché si trovino in un posto riparato e pulito.

Patate

Di qualunque tipo siano, le patate vanno riposte in una cassetta, in un posto asciutto, buio e lontano dai vapori della cucina, avvolte nella carta così da contrastare l’umidità.

Avocado

Essendo un frutto tropicale, l’avocado viene coltivato e prodotti in paesi lontani, motivo per il quale viene spesso colto acerbo. Il freddo interrompe la sua maturazione, quindi meglio conservarlo a temperatura ambiente piuttosto che in frigo.

Aglio e cipolla

Questi alimenti, se conservati in frigo, rischiano di germogliare e di marcire molto rapidamente. In particolare, l’aglio dovrebbe essere sistemato in un cassettino, al riparo dall’umidità, mentre le cipolle possono essere riposte all’aperto o vicino ad una finestra.

Basilico

Nonostante sia uso comune, conservare il basilico in frigorifero comporta la perdita del suo aroma. Il modo migliore per conservarne le qualità è coltivarlo in un vasetto o conservarlo in mazzetti, tenendoli in un posto asciutto e riparato.

Pane

In estate, il pane si secca in pochissimo tempo, tanto che si può pensare di conservarlo in frigo: così facendo però, diventerà spugnoso per poi seccarsi poco dopo. Meglio allora sistemarlo in una sacca di cotone, che aiuterà a mantenerne fragranza e freschezza.

Uova

Nonostante in frigorifero vi sia sempre uno spazio apposito dedicato alle uova, sarebbe meglio conservare queste ultime in dispensa, poiché le basse temperature tendono a far perdere loro il sapore originario.

Cioccolato

Spesso in estate, per evitare che si sciolga, si ripongono barrette e cioccolatini nel frigorifero. Meglio evitare però, perché questi alimenti perdono immediatamente il loro sapore. Possiamo allora conservarli in dispensa lontano da fonti di calore.

Caffè

Anche per il caffè vale lo stesso discorso: il suo caratteristico aroma infatti, rischia di disperdersi a causa del freddo. La prima regola per evitare di perdere il suo sapore consiste quindi nel tenerlo al riparo da freddo e fonti di luce.

Mozzarella di bufala

La mozzarella, soprattutto se di bufala, va conservata nella sua confezione e nel suo liquido (siero) di conservazione, che ne garantisce la giusta sapidità, ne esalta il sapore e mantiene la mozzarella idratata. La mozzarella di bufala va assolutamente conservata fuori dal frigo e, una volta estratta dal siero e tagliata, deve essere consumata tutta. Può comunque essere conservata a temperature che vanno da un minimo di 4° ad un massimo di 10°, quindi in estate può essere utile porre la confezione contente mozzarella e siero, ben sigillata, in un recipiente con acqua fresca.