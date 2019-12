“Colazione in Centro” a Battipaglia: alimentazione e stili di vita corretti per i pazienti con Sclerosi Multipla

Una corretta alimentazione insieme ad un regime di vita sano sono di rilevante importanza per la qualità di vita del paziente affetto da sclerosi multipla: si terrà domani, 13 dicembre, “Colazione in Centro”, alle ore 16, presso la sala del Ristorante Pizzart, in via Rosario 14, Battipaglia. L’iniziativa, organizzata da Biogen insieme con l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Aism), l’Associazione SMascheriamoci e dal Centro Aziendale Sclerosi Multipla della U.O. di Neurologia dell’Ospedale Maria SS. Addolorata di Eboli, nell’ambito della annuale manifestazione natalizia del Centro, è aperta a pazienti, familiari, volontari, operatori e a tutti coloro interessati a specifici aspetti della sclerosi multipla. L’incontro verterà su informazioni e consigli su una corretta alimentazione e sugli stili di vita del paziente, fattori ambientali estremamente importanti nella genesi multifattoriale di tale patologia.

Gli interventi

Interverrà, tra gli altri, la dott.ssa Rosalba Savastano, presidente della sezione dell’Aism di Salerno. Il dott. Vincenzo Busillo, Dirigente Responsabile dell’ U.O. di Neurologia dell’Ospedale Maria SS. Addolorata di Eboli e del Centro Aziendale Sclerosi Multipla della ASL Salerno, e il dott. Emanuele Alfano, nutrizionista, relazioneranno su “Stili di vita e nutrizione nella persona con sclerosi multipla: benefici e vantaggi di un’alimentazione consapevole”.

La curiosità

L’evento vedrà la partecipazione del talent chef Helga Liberto che, mediante uno showcooking dedicato, offrirà una dimostrazione culinaria di pietanze con ingredienti locali adatti alla dieta del paziente con Sclerosi Multipla. L’ingresso è gratuito.