Potassio: come assumerlo e perché fa bene a cuore, reni e ritenzione idrica!

Il potassio è un minerale indispensabile per il buon funzionamento dell'organismo, ed è presente in quantità variabile in tutti gli alimenti, ma soprattutto in frutta, legumi e verdure.

Utile nel regolare la contrattilità muscolare, ridurre la ritenzione idrica e coordinare la trasmissione nervosa, studi recenti hanno inoltre dimostrato quanto possa essere importante nel prevenire e ridurre la pressione arteriosa.

Dove si trova il potassio

Il potassio è un elemento essenziale presente praticamente in ogni alimento, ma maggiormente presente in quelli di origine vegetale. Essendo un minerale essenziale, deve essere assunto quotidianamente e in quantità sufficienti, in quanto il nostro organismo non è in grado di sintetizzarlo.

Il potassio è presente praticamente ovunque, ma gli alimenti che ne sono particolarmente ricchi sono:

Crusca di grano

Fichi secchi

Ceci secchi

Albicocche disidratate

Fagioli

Noci

Patate

Spinaci

Valeriana

Avocado

Kiwi

Cavoletti di Bruxelles

Banane

Il potassio può essere assunto anche sotto forma di integratori naturali alimentari o fitoterapici, utili per la ritenzione idrica e per la prevenzione dei calcoli renali.

Fabbisogno di potassio

Il fabbisogno giornaliero varia leggermente in base al sesso e all'età; per gli adulti è in media di circa 3 g al giorno.

Il contenuto corporeo totale di potassio varia da soggetto a soggetto, essendo prevalentemente concentrato nelle fibre muscolari scheletriche: sarà quindi maggiormente presente nei soggetti con un buon tenore muscolare piuttosto che nei soggetti in forte sottopeso o obesi.

Benefici del potassio

All’interno dell’organismo il potassio risulta coinvolto in numerose funzioni biologiche: partecipa alla contrazione muscolare (compresa quella del muscolo cardiaco) e alla regolazione dell’equilibrio dei fluidi e dei minerali, aiuta a mantenere la pressione nella norma, attenuando gli effetti del sodio, e a ridurre il rischio di calcoli renali frequenti, nonché a contrastare la fragilità ossea. Inoltre, dona energia e combatte ansia, insonnia e ritenzione idrica!

Carenza di potassio

Se ci si alimenta in modo regolare, completo e bilanciato, è difficile che possa insorgere una carenza di potassio; ma si possono verificare condizioni in grado di determinare una riduzione importante della quantità di potassio all’interno del nostro organismo.

Tra queste troviamo: