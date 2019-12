Le proprietà ed i benefici delle arance

Iniziare la giornata con una spremuta d'arancia è un'abitudine particolarmente sana. Questo frutto, originario della Cina e del Sud Est Asiatico, è arrivato in Europa intorno al XVI secolo grazie ai marinai portoghesi. Proprio per questo, in molti paesi del mondo ed anche in alcune zone d'Italia, questo frutto è chiamato anche Portogallo.

Le arance in Italia

L'Italia è l'ottavo paese al mondo per produzione di arance. Vengono coltivate in diverse zone d'Italia, dal Nord al Sud e dalla costa orientale a quella occidentale. Di particolare rilevanza, però, sono le arance siciliane, alcune delle quali godono della denominazione D.O.P. come quelle di Ribera.

I benefici delle arance

L'assunzione di arance è particolarmente benefica. Aiutano a mantenere il peso forma dato che hanno, mediamente, solo 35/40 calorie per etto e sono composte prevalentemente d'acqua. Hanno proprietà antiossidanti ed aiutano la digestione grazie al contenuto di acido citrico. Sono, poi, molto ricche di fibre ed aiutano a prevenire la stipsi. Infine, come è noto da sempre, aiutano a prevenire le infulenze stagionali grazie all'apporto di vitamina C, P e B.

Acquista su ShopToday le arance di Ribera a prezzi scontati del 40%