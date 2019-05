I colori di tendenza per la Primavera Estate 2019

Si avvicina l'estate ed anche nella nostra provincia arriva il momento di rinnovare il proprio guardaroba e mettere via cappotti ed abiti pesanti. Già da tempo pensiamo cosa indossare durante la bella stagione per sentirci a nostro agio nel passeggiare sulle strade dello shopping, nei bellissimi borghi o lungo la cosa della nostra splendida provincia. Via le tonalità scure quindi, e strada aperta all'esplosione di colori che ci aspetta quest’anno, tra nuances fluo e calde, classici intramontabili e sfumature brillanti.

Dalle sfilate di alta moda e i red carpet di tutto il mondo, ecco le 7 tonalità di tendenza su cui puntare per l'estate 2019, stagione che si preannuncia coloratissima e variegata!