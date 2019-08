Benessere e bellezza: è Contursi Terme il posto ideale per "rinascere"

Non serve spostarsi troppo lontano per concedersi uno stacco all'insegna del relax e della cura di sè. A Contursi, infatti, tante le strutture termali che offrono week-end all'insegna del benessere a persone di tutte le età.

Le opportunità

Oltre a curare la pelle con trattamenti specifici o semplicemente con i fanghi termali a disposizione di chi si serve delle piscine, fredde o calde, le strutture del territorio propongono anche massaggi e momenti da trascorrere in totale relax, lontani dal frastuono della città e a contatto solo con il proprio corpo. Deliziosi, anche i piatti locali da poter degustare nel centro del comune dove, altra tappa obbligata per chi intende "rinascere", è il noto parrucchiere dei vip Silvano Forlenza, pronto a rinnovare il look di chiunque varchi la soglia del suo negozio "Bigodini", a due passi dalla piazza dove, nelle sere di agosto, si alterneranno momenti di svago e musica, come di consueto. Insomma, Contursi, specie di questi tempi, è senz'altro da visitare.