“Salute e Medicina di Genere”: il convegno all'Asl di via Nizza

Riflettori puntati sulla salute e sulla medicina: pur essendo soggetti alle medesime patologie, gli uomini e le donne presentano sintomi, progressione di malattie e risposta ai trattamenti molto diverse tra loro. Di ciò si occupa la Medicina di Genere, che ha definitivamente accantonato il paradigma "testato sull’uomo, valido per tutta la popolazione". Per parlare dell’importanza di tale differenziazione, e per favorire l’acquisizione delle necessarie competenze da parte degli operatori, l’Asl Salerno ha promosso l’evento formativo “Salute e Medicina di Genere”, che si terrà sabato 1 giugno, presso la sala convegni dell’Asl Salerno, in via Nizza, con inizio alle ore 08:45.

Lo scopo

Obiettivo dell’iniziativa è quello di fornire ai partecipanti gli strumenti per comprendere i meccanismi attraverso i quali le differenze legate al genere agiscono sullo stato di salute e sullo sviluppo delle patologie.

Il programma

Il programma formativo è stato condiviso dal Tavolo tecnico Regionale sulla medicina di genere, istituito dalla dott.ssa Domenica Marianna Lomazzo, Consigliera Regionale di Parità con i CUG (Comitati unici di Graanzia) della Sanità della Regione Campania, e con la collaborazione della dott.ssa Pina Tommasielli, componente nucleo di supporto Assistenza Territoriale della Regione Campania. Responsabile scientifico del corso la dott.ssa Maria Gabriella De Silvio.