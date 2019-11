In Costiera Amalfitana arriva il "Wellness Black Friday"

Il Black Friday arriva anche nel settore benessere in Costiera Amalfitana e diventa Wellness Black Friday. Il consueto appuntamento con il Venerdì Nero che negli Stati Uniti cade nel giorno successivo alla Festa del Ringraziamento, è divenuto, da alcuni anni, una consuetudine anche nel nostro paese.

Il Black Friday 2019

Quest'anno il Black Friday cade il 29 novembre ed i player internazionali, le grandi catene ed i piccoli commercianti si stanno impegnando per proporre delle anticipazioni del giorno pià atteso dai consumatori. Anche la Costiera, ha subito, in questi anni, una contaminazione dal fenomeno Black Friday e c’è chi, come l’Hotel SPA Villa Romana ed OtiumSPA Bagno Romano di Minori, ha deciso di dare una chiave di lettura interamente dedicata al mondo del benessere e del piacere con il proprio Wellness Black Friday.

Sconti e posti limitati come tradizione blackfridaydiana per chi vuole per trascorrere un giorno o un weekend a godersi la Costa d’Amalfi, in questo piacevole scorcio d’autunno, grazie alle promozioni attive dal 17 al 29 Novembre.