"Pontecagnano Faiano Solidale": un casco per preservare la bellezza durante la chemioterapia

Preservare la bellezza durante la chemioterapia: questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Pontecagnano. Palazzo di Città ha ospitato, questa mattina, la conferenza stampa di presentazione di Pontecagnano Faiano Solidale, l’iniziativa finalizzata a sostenere la raccolta fondi per l’acquisto di un casco refrigerante da donare al Day Hospital Oncologico dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona.

Il progetto, che trova la sua massima espressione nel volto di Teresa Giordano, giovane salernitana che ha fatto della battaglia al cancro, combattuto dopo anni di intense terapie, la sua impresa più grande e la sua sfida più difficile, coinvolge una serie di attori di enorme pregio. Presenti all’incontro,tra gli altri Antonia Autuori, Presidente della Fondazione Comunità Salernitana; Lucio Ronca, Presidente del Cna Salerno; Prosperina Gallotti Trani, in rappresentanza dell’Inner Wheel Salerno e Clementina Savastano, Responsabile Day Hospital Oncologico dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona. Una fitta rete di donne ed uomini delle imprese, delle associazioni, del mondo della medicina e della società civile, che hanno sostenuto anche oggi, con forza e commozione, un percorso che mira ad incidere sul benessere psicofisico di quante e quanti siano costretti a sottoporsi a trattamenti chemioterapici. Grazie all’utilizzo del casco, il cui costo si aggira intorno ai 36.000 euro, le persone affette da cancro potranno dunque usufruire di un trattamento mirato a limitare ai minimi termini la caduta di capelli, preservando la propria integrità fisica e psicologica.

“Trattare di questi temi è sempre difficile perché essi coinvolgono la sfera emotiva e riaprono le piccole e grandi ferite che ciascuno di noi porta irrimediabilmente nel cuore.

Eppure tutti sappiamo quanto sia necessario parlarne per tenere alta l’attenzione su una patologia diffusa, che anche la forza d’animo e lo spirito propositivo possono contribuire a debellare. Teresa è uno straordinario esempio di coraggio e di esperienza al servizio degli altri: noialtri possiamo emularlo per sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere i fondi necessari per l’acquisto di uno strumento che sicuramente renderà meno dura la lotta al tumore”.