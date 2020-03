Cellulite e falsi miti, arriva l'evento dedicato alle donne

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il nostro corpo è un meraviglioso tempio che ha bisogno di cure costanti e tanta attenzione. Il benessere passa da un sano allenamento e da un corretto stile di vita. Non solo: anche l'aspetto estetico fa la sua parte, prendendoci cura della nostra pelle e di altre piccole attenzioni che possono fare la differenza.



Dal progetto “La bellezza attraverso la forza” a cura della Personal Lia Nunziante, nasce l'evento “La Bella o La Bestia?” che si svolgerà presso il Centro Personal Mood di Cava de' Tirreni (Sa), dalle ore 10 alle 12. “In questa giornata allenamento e benessere si fondono per parlarvi di qualcosa di davvero importante”, le parole di Nunziante affermata Personal specializzata nell'allenamento al femminile e nel dimagrimento. Ad affiancarla l'esperta di benessere ed estetica, Rossella Magliano: “Durante l'evento ci prenderemo cura del corpo e della donna a 360°, partendo dalla nostra pelle. Una coccola che vedrà le donne protagoniste – spiega Magliano - in un momento di incontro dove potremmo discutere insieme e sfatare alcuni miti per quanto riguarda la cellulite e percorsi detossinanti”. Appuntamento a sabato 7 marzo 2020 con un ricco approfondimento dedicato alle donne sull'allenamento, benessere e la cura della pelle. Open Day aperto a tutti.