Come scegliere un deodorante efficace che rispetti la pelle

Con il caldo il suo utilizzo è quasi d'obbligo ma anche d'inverno con le basse temperature il suo utilizzo, in molti casi, è caldamente consigliato: stiamo parlando del deodorante che, negli ultimi anni è diventato un prodotto indispensabile nell'igiene quotidiana. Seglierne uno, però, che sia in linea con le nostre esigenze non è sempre un’impresa facile. Sugli scaffali di supermercati e farmacie infatti, sono tantissimi i prodotti esposti e, spesso, tra antitraspiranti, antimacchia, spray e roll-on ci ritroviamo più confusi di prima.

Ma come riconoscere il deodorante più giusto ed efficace? Ecco il vademecum per imparare a scegliere il deodorante migliore e più adatto per la tua pelle!

I tipi di deodorante

In commercio si possono trovare diversi tipi di deodorante, che si distinguono tra loro per il confezionamento e per la forma cosmetica. I principali sono:

Spray - si distribuisce in modo semplice e omogeneo ed è l’ideale se condividi il prodotto con altre persone, perché viene applicato senza entrare in contatto con la pelle; spesso contengono alcool e presentano una profumazione più decisa.

- si distribuisce in modo semplice e omogeneo ed è l’ideale se condividi il prodotto con altre persone, perché viene applicato senza entrare in contatto con la pelle; spesso contengono alcool e presentano una profumazione più decisa. Stick e roll-on – pratici, soprattutto da portare in giro per le dimensioni ridotte, e facili da usare, questi deodoranti, per essere applicati in modo uniforme e corretto, richiedono che la parte sia stata depilata in precedenza. Per questioni igieniche è meglio non condividerli e fai attenzione che il prodotto non si accumuli in quantità eccessive su alcune zone della pelle, perché rischi un effetto occlusivo sui pori.

– pratici, soprattutto da portare in giro per le dimensioni ridotte, e facili da usare, questi deodoranti, per essere applicati in modo uniforme e corretto, richiedono che la parte sia stata depilata in precedenza. Per questioni igieniche è perché rischi un effetto occlusivo sui pori. Crema: consigliata in particolar modo a chi soffre di sudorazione eccessiva, può però macchiare più facilmente i vestiti, soprattutto se non viene fatta asciugare in modo perfetto.

Deodorante o anti-traspirante?

Il deodorante maschera i cattivi odori, intervenendo sui batteri che ne sono responsabili, mentre il deodorante anti-traspirante, limita, appunto, la traspirazione e riduce la quantità di sudore presente nelle ascelle, terreno fertile per la proliferazione dei batteri. Quest’ultimo è particolarmente indicato per chi soffre di sudorazione eccessiva e si può riconoscere grazie alla presenza nella lista degli ingredienti di sali di alluminio e/o zirconio indicati come aluminum chloride, aluminum chlorhydrate, aluminum zirconium.

I deodoranti hanno formulazioni generalmente a base di alcol e mirano a ridurre la carica batterica delle ascelle, mentre gli anti-traspiranti sono spesso basati su formulazioni con sali di alluminio e riducono la produzione di sudore bloccando direttamente le ghiandole sudoripare: sono prodotti generalmente sicuri, e solo se usati in quantità eccessive per un periodo prolungato possono irritare la pelle, dando un po’ di prurito e bruciore a livello locale.

Gli ingredienti da evitare

Per chi ha una pelle normale,senza particolari sensibilità o allergie, non ci sono particolari rischi: praticamente tutti i prodotti in commercio sono testati e sicuri. Per le pelli più delicate e sensibili, invece, è meglio evitare alcol e profumi.

Inoltre è bene controllare la composizione in modo da evitare ingredienti scomodi come:

interferenti endocrini, ovvero sostanze in grado di interferire con il nostro sistema ormonale alterandolo come propylparaben, butylparaben e il filtro solare ethylhexyl methoxycinnamate;

ovvero sostanze in grado di interferire con il nostro sistema ormonale alterandolo come propylparaben, butylparaben e il filtro solare ethylhexyl methoxycinnamate; triclosan, potente antibatterico che rischia di provocare resistenza agli antibiotici e di contribuire all’insorgenza di malattie;

I migliori ingredienti naturali

Per poter scegliere il giusto prodotto, bisogna valutare prima un’eventuale allergia a qualche sostanza e quanto sia sensibile la propria pelle. In caso di pelle molto sensibile, prova ad optare per prodotti delicati e naturali. I deodoranti a base di pietra d’allume di potassio (o allume di rocca), per esempio, eliminano il cattivo odore e contrastano il sudore in maniera dolce e naturale: composto di sali di potassio e alluminio, inodore, incolore e simile a una pietra, può essere usato come deodorante applicandolo sulla pelle dopo averlo inumidito.

Esistono anche molte sostanze naturali perfette come ingredienti nelle formule deodoranti, grazie alle loro proprietà antibatteriche o antitraspiranti, tra cui la salvia, dalle note proprietà antisettiche e rinfrescanti, il rosmarino, dermopurificante e astringente, e il mirto, igienizzante e tonificante.