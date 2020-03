Coronavirus: la FedApi dona borracce alla Asd Montecorvino Pugliano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La Federazione Artigiani e Piccole Imprese (FedApi), in collaborazione con Procida & Vivone Parnters, ha donato all'Asd Montecorvino Pugliano un set di borracce in alluminio personalizzate. La decisione, oltre a porsi in linea con la filosofia “PlasticFree” sposata da Fedapi, segue le direttive della Federazione Medico Sportiva Italiana, che ha suggerito una serie di comportamenti da adottare per la prevenzione del Coronavirus nelle società sportive. Il primo dei diciotto punti consiglia di “non bere dalla stessa bottiglietta/borraccia/bicchiere né in gara né in allenamento, utilizzando sempre bicchieri monouso o una bottiglietta nominale o comunque personalizzata, e non scambiare con i compagni altri oggetti”.

“È importante – spiega il presidente nazionale di Fedapi, Pietro Vivone – che anche da parte delle associazioni di categoria arrivino azioni volte a sensibilizzare la cittadinanza sulle buone pratiche da mettere in campo per evitare la diffusione del Coronavirus. In un momento come questo c'è la necessità di lavorare tutti nella stessa direzione».