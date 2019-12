"La bellezza delle donne fuori dai canoni": l'aperitivo natalizio e il confronto a

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Domenica 22 dicembre alle ore 18.00 presso Langó Parrucchieri di Pontecagnano, aperitivo Natalizio "La bellezza delle donne fuori dai canoni". Ospite d'eccezione, la Professoressa della serie televisiva Il Collegio, Maria Rosà Petolicchio che ci parlerà dell'importanza della bellezza interiore e del sentirsi sicuri di sé, in relazione alla sua esperienza da attrice. Ci saranno vari esperti del settore salute e benessere a interagire con il pubblico, spiegando le tecniche da adottare nella vita quotidiana per preservare la salute e la giovinezza. Gli esperti presenti all'evento saranno Luca Langone, titolare del salone I Langó Parrucchieri. Giovanissimo imprenditore che crede nell'importanza della sinergia tra giovani del territorio. Valentina Fusco, altra giovanissima esperta di bellezza, titolare del Centro Estetico Fusco.

"Credo che la vera bellezza sia credere in sé stessi e raggiungere i propri obiettivi" dice Valentina. Umberto Stornaiulo, nail artist qualificato da oltre 10 anni, ambasciador trainer per Parish. Partner nella fashion week di Milano e per il programma televisivo X factor. Per tutte le presenti ci sarà un pensierino natalizio e un piccolo buffet per augurarci buone feste