Relax in Costiera: riapre al pubblico l'Otium Bagno Romano

Il 13 giugno riapre, in tutta sicurezza, Otium Bagno Romano. La struttura di Minori riapre, quindi, dopo un'attenta analisi delle linee guida per i centri benessere e terme.

Dopo l'analisi delle linee guida si è scelto di non installare la SPA in spiaggia OtiumSpa Mare, in quanto il progetto sarebbe stato snaturato, creando un'iniziativa molto simile ad un normale stabilimento balneare e ben lontana da un luogo di benessere, che tanto successo ha riscontrato negli anni passati.

Diversamente per OtiumSpa Bagno Romano è stato possibile creare un nuovo layout di fruizione, che mette la sicurezza in primo piano. Il team di operatori guidati dal direttore Ennio Cavaliere, esperto in creazioni di centri benessere da oltre 25 anni, hanno simulato diverse soluzioni, con l'obiettivo principale di creare un Centro Benessere supersicuro, adottando procedure ancor più stringenti rispettto alle linee guida del settore.

Il nostro cliente, deve sentirsi come sempre coccolato, ma in questo periodo anche supersicuro, sicurezza messa in atto da sempre nelle nostre strutture, ma questa volta ancor più attenta. Il primo passo per raggiungere il pieno relax è senz'altro una SPA in grado di trasmettere serenità dal punto di vista delle procedure Covid19. E' nato così il nuovo format SPA in Ambienti Esclusivi, un'offerta benessere dedicata esclusivamente alla coppia o persone conviventi, che permette di fruire dei vari passaggi in modo esclusivo e piena privacy.

Come sempre i nostri SPA assistent guideranno gli ospiti in un viaggio di benessere, mettendo in atto articolate procedure di sicurezza con l'obiettivo di non fornire nessuna percezione al cliente, primo passo verso il relax vero. Per scelta non sono state attivate la sauna e i vapori del bagno romano, sostituendo egregiamente con altri rituali tali passaggi. L'esperienza prevede idromassaggio, pediluvio con sali rigeneranti, docce emozionali, massaggio di coppia, bagno mediterraneo con impacchi di argille ed erbe, scrub salino, mousse profumate, impacco capelli e maschere viso.

La spa fornirà tutto il necessario per il percorso, con teli e fouta igienizzati, ciabattine ed altro necessario in monouso. Ovviamente prima dell'apertura è stata predisposta la sanificazione degli impianti e degli ambienti con prodotti e procedure ministeriali. Il benessere in tempi di Covid19 non può prescindere dalla creazione di un luogo supersicuro e da idee di rituali che possano ingenerare uno stato di relax profondo. Dal punto di vista dell'offerta, grazie alle collaborazioni in partnership con altri operatori economici, sono stati elaborati pacchetti con Percorso SPA, pernotto, parcheggio per intera giornata, ombrellone e lettini in spiaggia ecc ecc, insomma tutto quanto necessario per una giornata all'insegna del Wellness in Costa d'Amalfi, ricordando che Minori è un paese Covidfree non avendo registrato nessun contagio durante tutto il periodo di emergenza.