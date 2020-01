Relax e benessere: le opportunità in provincia di Salerno

Quale modo migliore per rilassarsi se non trascorrere il tempo prendendosi cura di sè in un impianto termale o in una Spa? Sin dall'Antica Roma i bagni termali sono simbolo di rinascita e relax per il corpo e per la mente ed il nostro territorio ne è particolarmente ricco. Da Contursi Terme, paese simbolo dei bagni termali in provincia di Salerno, alle spa presenti nei Picentini e nel Cilento, passando per quelle nella Valle dell'Irno ed in Costiera Amalfitana chiunque voglia passare delle ore nel relax più totale ha l'imbarazzo della scelta.

Contursi Terme

Il simbolo dei bagni termali nel territorio salernitano è senza dubbio Contursi Terme. Le sue acque termali sono rinomate in tutto il mondo e sta godendo di un periodo di rinascita. In pochi chilometri, ci sono tantissimi centri termali tutti di eccellenza.

Cilento e Picentini

Una delle Spa più famose del Cilento è situata a San Marco di Castellabate: parliamo de L'Approdo Thalasso Spa. Nei picentini troviamo, invece, il Fiore Club situato nel territorio di Giffoni Valle Piana, a pochi minuti da Salerno.

Salerno

Anche a Salerno ci sono diverse opportunità per rilassarsi. Nel pieno centro cittadino ricordiamo il centro benessere del Grand Hotel Salerno mentre in zona Stadio Arechi possiamo trovare il Thermarium del BeFit.

Costiera Amalfitana

Già gli antichi romani erano soliti trascorrere i propri giorni di vacanza nei bagni termali presenti in Costiera Amalfitana. La compresenza di mare, paesaggi e paesini mozzafiato con la possibilità di passare alcune ore in completo relax in una Spa può rendere una permanenza in Costiera un'esperienza davvero indimenticabile. A Minori, in particolare, ci sta Otium nei pressi di un'antica Villa Marittima Romana con annesso un vero e proprio centro benessere.