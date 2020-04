Tingersi i capelli in casa: consigli ed errori da evitare

Oramai sono passati quasi due mesi dall'introduzione delle misure di distanziamento sociale varate dal Governo per limitare il contagio da Covid-19. Tra i primi esercizi commerciali ad essere chiusi ci sono stati anche i parrucchieri. Come avete tenuto sotto controllo i vostri capelli in questo periodo? Tingerli in casa è una delle possibilità, ma bisogna seguire alcune indicazioni per evitare di combinare pasticci.

La scelta della tinta

Esistono tantissimi prodotti professionali, dai più economici ai più costosi e si trovano anche nei supermercati. E' sempre utile tenere a mente il risultato da voler ottenere nella scelta della tinta.

Gli strumenti

Per tingere i capelli la tintura non basta. Servono almeno un asciugamano, dei guanti, un pettine ed un pennello.

Come procedere

Prima di procedere assicurarsi di non essere allergica al prodotto facendo un test e seguendo le indicazioni presenti sul foglietto illustrativo. Di solito basta passare un po' di prodotto sulla mano o dietro la nuca per vedere se ci sono reazioni allergiche.

Il prodotto va applicato partendo dalle radici fino a raggiungere le punte. Se si desidera coprire la ricrescita è possibile applicare il colore solo in quella zona. Dopo aver lasciato riposare il tempo indicato risciacquare i capelli con acqua tiepida. E' consigliabile utilizzare un balsamo per coccolare un po' i capelli.

Gli errori da evitare

Se vi macchiate dietro le orecchie o sulla fronte niente panico. Per le tinture chiare basta un po' di succo di limone su un dischetto struccante mentre per quelle scure occorre utilizzare il bicarbonato.