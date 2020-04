Bellezza ai tempi del coronavirus: l'iniziativa di Francesca Beyouty

"Per me la Pasqua significa Rinascita, e rinascere vuol dire donare una carezza all’anima di chi, in questo momento così complicato per noi tutti, ha messo da parte se stesso per gli altri": con queste parole la hair make-up style coach Francesca Beyouty ha voluto regalare un gesto d'amore e di altruismo ai veri eroi di questa battaglia: medici, infermieri, cassieri, autotrasportatori, benzinai, è a loro che Beyouty rivolge il proprio messaggio di solidarietà attraverso un breve video lanciato sulle sue pagine social.

L'annuncio

Il tratto deciso di una matita nera delinea sulla pelle quattro parole scelte con cura da Francesca che simboleggiano la forza di quei gesti essenziali per sentirsi ora più che mai gli uni vicini agli altri: la gratitudine di un abbraccio, la gentilezza nelle mani di chi aiuta, l'anima che si legge nello sguardo, il cuore in rinascita. "Alle prime cinque persone che mi scriveranno via mail raccontandomi la propria storia - spiega la Founder di Beyouty - donerò una seduta di look therapy: mi piacerebbe poter offrire loro la possibilità di guardarsi allo specchio e intravedere una luce nuova, frutto della sintonia tra la propria immagine e ciò che è custodito nell’anima".

Ecco allora che un trucco diverso, un nuovo taglio di capelli, gli accessori giusti da indossare, diventano un vero e proprio strumento di rinascita per le donne che sentono il desiderio di accettarsi ogni giorno, amandosi dentro e fuori. Un messaggio che Francesca rivolge anche all’universo maschile, pensando per l’uomo a una consulenza d’immagine attraverso la quale scoprire il look ideale, partendo dal taglio di capelli giusto per incorniciare il viso, fino alla scelta degli occhiali da sole o da vista, senza trascurare l’abbigliamento per esaltare al meglio la propria immagine.

"In un momento storico così particolare che sta mettendo a dura prova tutti noi - conclude Beyouty - credo nella forza assoluta dell’amore verso se stessi e verso gli altri perché è nel donare che si riceve la gratificazione più grande".

francescabeyouty@gmail.com

