Ogliastro: riapre la piscina comunale

Riapre la piscina comunale di Ogliastro Cilento con la gestione affidata all'associazione Cilento Sport. Le iscrizioni per i corsi partiranno dal 15 settembre.

Le attività

Come spiega Infocilento.it ci saranno corsi di nuoto e acquagym ma anche attività sportive non legate all'acqua. Sarà inoltre possibile prepararsi per le prove fisiche per concorsi nelle forze armate, svolgere terapie riabilitative, confrontarsi con personale specializzato. Per maggiori informazioni info@cilentosport.it