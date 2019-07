Quali cibi assumere prima di allenarsi per raggiungere prestazioni ottimali

L’alimentazione pre allenamento è davvero importante: seguire un’alimentazione corretta prima di fare sport, infatti, è fondamentale per mantenere ottime performance per tutto il tempo dell’allenamento ed evitare cali di energia. Sicuramente mangiare troppo prima della palestra non va bene, come anche andare a stomaco vuoto. È quindi importante mettere a punto un piano alimentare relazionato al momento in cui ti alleni.

Innanzitutto, ricordiamo che è fondamentale seguire una dieta corretta e bilanciata quotidianamente, e non solo prima di fare sport: almeno 5 pasti al giorno, con spuntini a metà mattina e metà pomeriggio a base di frutta, e bere tanta acqua, come anche tisane calde o fredde e succhi di frutta senza zuccheri aggiunti.

Se si assumono i nutrienti necessari in maniera bilanciata, associandoli ad una costante idratazione, si è già a metà dell’opera.

Per quanto riguarda lo spuntino pre-palestra, è sempre meglio mangiare in un range di tempo che oscilla dalle 2 ore ai 30 minuti prima della sessione, evitando cibi pesanti: se mangi un'ora prima dell’allenamento punta su carboidrati e proteine, come uno yogurt con cereali; se invece devi mangiare all’ultimo, al massimo mezz’ora prima opta per della frutta secca e una banana.

Puoi anche scegliere di associare un frutto poco calorico ma con molte fibre (come la mela, la pera e gli agrumi), con un frutto ad alto indice glicemico (come la banana matura) o con cibi che agiscono analogamente (come la marmellata senza zuccheri aggiunti, le gallette di mais o il frumento con miele), che ti aiutano a mantenere il livello glicemico costante e a evitare picchi insulinici eccessivi, che inciderebbero negativamente sulla prestazione sportiva.

Se, invece, ti alleni tra il tardo pomeriggio e la sera, fai uno spuntino poco prima di andare in palestra e cena dopo l'allenamento con pesce e verdure o legumi e verdure, aggiungendo del riso bianco o un po' di pane.

5 idee per lo spuntino pre-working: