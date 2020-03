Allenarsi a casa ai tempi del coronavirus: le palestre si attrezzano

Il CoViD-19 non abbatte le persone che vogliono mantenersi in forma e se quello che manca è qualche attrezzatura professionale diverse palestre ed associazioni sportive si sono ingegnate, in questo periodo di chiusura, con videolezioni o con allenamenti specifici da fare in casa.

Vediamone qualcuna insieme

BeFit

Corsi online gratuiti di fitness per restare in forma anche senza uscire di casa. È questa l’idea della società sportiva BeFit che, a seguito delle disposizioni del DCPM che prevedono chiusura delle palestre e centri benessere, ha deciso di utilizzare il social network Facebook per dare l’opportunità a tutti gli amanti del fitness e dello sport di usufruire di vere e proprie videolezioni, mantenendo buone abitudini di vita. L’iniziativa nasce sulla base delle tante richieste pervenute negli ultimi giorni a BeFit, da sempre impegnata a promuovere lo sport sul territorio, e si pone l’obiettivo di offrire un servizio utile a tutti i cittadini mettendo a disposizione la professionalità e l’esperienza di personal trainer e istruttori. I corsi, disponibili sul gruppo Facebook BeFit Home collegato alla pagina ufficiale BeFit, sono pensati non solo per aiutare le persone a restare in forma, ma anche a tenersi impegnati, liberando la mente da ansie, stress e paura collegate all’emergenza sanitaria del Coronavirus.

"In questo momento difficile non potevamo abbandonare i nostri associati e i tanti sportivi che ci seguono – spiegano gli istruttori Antonio e Mascia - Il gruppo che ospita i corsi rappresenta un importante luogo di condivisione, una community nella quale scambiare opinioni e pareri, e sentirsi meno soli accomunati dalla passione per il fitness. Per mantenersi in forma, ad una regolare attività fisica bisogna affiancare anche corretti comportamenti nutrizionali. Insieme, anche grazie allo sport, riusciremo a superare questi giorni difficili".

WarmUp Crossfit

Anche la WarmUp Crossfit, tramite i suoi canali social sta continuando a fornire degli allenamenti quotidiani da fare in casa. Allenamenti da fare a corpo libero o, in alcuni casi, con pesi che chiunque può avere in casa ma: "Se non avete pesi in casa potete utilizzare delle confezioni d'acqua".

L'ASD Hak Fu Jow Kung Fu

Video lezioni in diretta anche da parte dell'Asd Hak Fu Jow Kung Fu. I Sifu Annamaria De Chiara ed Alfonso Grassi hanno già tenuto la prima lezione in diretta sui canali social. Un'occasione irripetibile per scoprire il mondo delle arti marziali.