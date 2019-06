"Le buone pratiche a San Giovanni" a La Casina Vegan: pomeriggio tra profumi, sapori e tradizioni

San Giovanni si avvicina e quale giorno migliore per onorare le vecchie, buone e affascinanti pratiche delle nonne? A La Casina Vegan di via Casa Stanzione, a Sant'Eustachio, domani, domenica 23 giugno, a partire dalle 17.30 si terrà un pomeriggio all'insegna della tradizione.

Il programma

"Impareremo a preparare e a conoscere il nocino, lo squisito e terapeutico liquore che si allestisce alla vigilia di San Giovanni. - annuncia la chef vegana Cristina De Vita - A seguire, conosceremo e prepareremo la guazza di San Giovanni, un infuso di erbe e fiori che si usa per detergersi in questo magico giorno e, dulcis in fundo, prepareremo i mazzettini ben augurali per la casa". E tra un fiore e l'altro, non mancherà la merenda, dolce, fresca e ovviamente cruelty free. Da non perdere.