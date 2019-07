“Progetto Assistenziale di prevenzione odontoiatrica”: la presentazione del programma al Ruggi

Verrà presentato giovedì 4 luglio, alle ore 9.30, nell’Aula Scozia del Plesso Ruggi dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, il “Progetto Assistenziale di prevenzione odontoiatrica”, dal responsabile il professor Massimo Amato, in un incontro in cui, dopo i saluti del Direttore Generale dell’AOU di Salerno Giuseppe Longo e delle autorità sanitarie del territorio, verranno illustrati anche i principali risultati fino ad ora ottenuti. Concluderà l’incontro il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

L'obiettivo

Il progetto, della durata di dodici mesi, nasce grazie alle risorse del 5x1000 impiegate dall’AOU Ruggi D’Aragona per sperimentare i Nuovi LEA, in particolare la nuova offerta di prestazioni odontoiatriche, mirata essenzialmente all’età evolutiva e agli anziani, che si muove in un'ottica di prevenzione, diagnosi e terapia ortognatodontica (0-14 anni) su un campione limitato di pazienti ed anche verso la vulnerabilità sanitaria, ovvero verso quei pazienti anziani e/o ammalati (oncologici, trapiantati ecc.) che per condizioni patologiche e fisiologiche necessitano di maggior tutela sanitaria.

Il programma

Previsto, un ambulatorio dedicato alla Patologia e Medicina Orale per la diagnosi precoce del carcinoma orale e di tutte quelle lesioni delle mucose orali intese come manifestazioni primarie o secondarie di altre patologie generali o generatesi in seguito a trattamenti, con una centralità diagnostica sul cavo orale. Per questo ambulatorio è stato organizzato un percorso diagnostico terapeutico di collaborazione interdisciplinare e multiprofessionale efficiente e rapido. Il Programma, infine, prevede la presa in carico, in tempi ristretti, dei pazienti che hanno patologie sistemiche significative o che sono ricoverati presso l’AOU, come, ad esempio, quelli che devono iniziare una chemioterapia o i trapiantati o, ancora, quelli che necessitano di bonifiche pre-operatorie.