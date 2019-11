“Allergie e Intolleranze Alimentari”: il convegno a Pellezzano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L’Associazione “Allergamici”, con il patrocinio del Comune di Pellezzano organizza, sabato 30 Novembre, alle ore 16.00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Pellezzano (SA) una giornata dal titolo “Allergie e Intolleranze Alimentari”: un incontro formativo e informativo per conoscere al meglio la patologia allergica e poterla affrontare in serenità.

Il dibattito è stato organizzato dall’Assessore alle Politiche Sociali, Annalaura Villari, dalla consigliere delegata all’infanzia, Chiara Raimo e dal Presidente dell’Associazione “Allergamici”, Carla Volpe, alle quali, insieme al Sindaco, dott. Francesco Morra, sono stati affidati i saluti istituzionali e la presentazione della giornata dedicata al tema oggetto dell’incontro.

I temi trattati saranno diversi. Tra questi:



- “La corretta diagnosi della ipersensibilità ad alimenti” a cura della dott.ssa Carmen Montera, dirigente medico U.O. Allergologia e Immunologia Clinica presso l’Azienda San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona;

- “La pericolosità delle diete di eliminazione” a cura della dott.ssa Giusy Sabatino, biologa nutrizionista;

- “Fattori psicologici implicati in una diagnosi di allergia alimentare” a cura della dott.ssa Maria Anna Petrone, psicologa

“La prevenzione – sostiene il Sindaco Morra – è, forse, oggi uno degli aspetti più importanti per salvaguardare la salute dell’uomo. In tema di allergie ed intolleranze alimentari, una corretta alimentazione sin da bambini, può sicuramente aiutare ad affrontare nel migliore dei modi eventuali disturbi connessi al cibo o a sostanze nocive per il nostro organismo. Ringrazio gli organizzatori di questa giornata per dare l’opportunità alla cittadinanza di avere una maggiore conoscenza sul tema oggetto del dibattito”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’Assessore Villari e dalla Consigliera Raimo, che hanno messo in campo tutte le proprie energie e competenze per la buona riuscita di questo dibattito