Asl: prorogati i termini per partecipare alla "Conferenza del Volontariato"

Il termine per la costituzione della Conferenza Consultiva del Volontariato dell'Asl di Salerno è prorogato fino alle 12 del 18 gennaio 2020. L'Asl, per favorire la massima partecipazione anche in considerazione del periodo di festività appena concluso, ha prorogato i termini dalla scadenza che erano fissati per l'11 gennaio 2020.

La Conferenza

L'avviso serve per costituire, come si legge sul sito dell'Asl, una conferenza che avrà, come riferimento esclusivo, gli Organismi di Volontariato e di Tutela dei Diritti che svolgono attività gratuite di collaborazione con le strutture aziendali, escludendosi le ulteriori forme di collaborazione tra l’Asl e le Associazioni impegnate nel campo dei trasporti sanitari e raccolta sangue, in quanto operanti in settore regolamentati di specifica normativa.

Per maggiori info www.aslsalerno.it