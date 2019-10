Blocco delle prestazioni: nuovo stop ai centri di analisi

Un vero e proprio assalto ai laboratori di analisi: questo è quanto annunciato dal quotidiano Le Cronache che spiega come già dalla giornata di oggi molte tipologie di analisi, in special modo le più costose, potrebbero diventare nuovamente a pagamento a causa del blocco delle prestazioni che sarebbe dovuto arrivare a Novembre ma che sembra essersi anticipati in numerosi centri.

Le cause

L’incremento delle richieste per le analisi sembra aver fatto registrare un nuovo stop a causa dell'esaurimento del tetto di spesa. A subire il maggior danno sono in special modo gli anziani e le persone esenti dal pagamento del ticket che avevano atteso la riapertura delle convenzioni.