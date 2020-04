Cure a chi ha bisogno: presso la Farmacia Soglia è attivo il "buono sospeso"

Aiutare le persone meno abbienti a curarsi? Presso la farmacia Soglia di piazza XXIV Maggio si può: sottoscrivendo un “buono sospeso" presso l'esercizio, infatti, i cittadini potranno sostenere le persone che versano in difficoltà economiche e che hanno bisogno di prodotti parafarmaceutici.

L'obiettivo

Tale strumento consente di aiutare chiunque viva in estreme condizioni di disagio. "Basti pensare a quanti genitori non possono garantire un giusto sostentamento ai propri bambini. - scrivono dalla farmacia - Oppure agli anziani che sono rimasti isolati in casa senza nessuno che si occupi di loro. Ciò che per molti può essere superfluo, per altri può significare sopravvivenza. È il momento di stringerci e superare tutti insieme questo difficile momento storico". Un'iniziativa lodevole, attualmente in corso presso la farmacia e messa in campo in questa emergenza Covid-19.