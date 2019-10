Mese della prevenzione del tumore al seno: a Bellizzi la "Camminata in Rosa"

Domani mattina, a partire dalle ore 09.00, si terrà a Bellizzi la Camminata in Rosa. La manifestazione, organizzata in concomitanza con il mese di prevenzione del Tumore al Seno, partirà dalla sede dell'Andos, in via Luigi Settembrini, ed arriverà in piazza del Popolo.

Per informazioni contattare il 3395935518