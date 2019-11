Giornata Nazionale della malattia di Parkinson: l'incontro al museo della Scuola Medica Salernitana

Riflettori puntati sulla malattia del Parkinson: il Centro per le Malattie Neurodegenerative (CEMAND) del San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona Di Salerno, diretto dal professor Paolo Barone e punto di riferimento per il Parkinson e altre malattie neurodegenerative nell'Italia meridionale, ha organizzato domani 30 novembre, un incontro con pazienti e persone interessate alla malattia, dalle 9 alle 13 presso il Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana in via Mercanti, a Salerno.

I temi trattati

Sarà presente il personale del centro, costituito da medici neurologi, psicologi e fisioterapisti e verranno illustrate le numerose attività in esso svolte. Ampio spazio verrà dato alla presentazione delle attività di ricerca e ai protocolli sperimentali farmacologici, così come alle terapie complesse, attive presso il centro, specifiche per la fase complicata della malattia. Pazienti e familiari potranno condividere le loro esperienze e chiedere tutte le informazioni utili a capire fino in fondo il percorso terapeutico che si sta affrontando. La giornata si concluderà con una passeggiata urbana presso i luoghi della Scuola Medica Salernitana.