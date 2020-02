Montecorice: un incontro per diffondere conoscenza e buone pratiche sul coronavirus

Un incontro con il dottor Nicola Tarallo per avere consapevolezza su come comportarsi per evitare possibili contagi da Covid 19. Ad annunciarlo è il vicesindaco Pasquale Tarallo che spiega: "Non diffondiamo allarmismi e paure ma conoscenza e buone pratiche per avere consapevolezza su come comportarsi di fronte a questo evento ed evitare eventuali, possibili contagi".

L'incontro

L'incontro si terrà giovedì mattina, alle 11.30, presso il plesso scolastico di Montecorice, grazie alla disponibilità accordataci dalla Dirigenza del I.C.G. Patroni.