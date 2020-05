“Dona con il cuore”: torna l'iniziativa presso il Ruggi di Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L’iniziativa “Dona con il cuore” avrà luogo sabato 30 e domenica 31 maggio 2020 dalle 8:00 alle 12:30 presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno L’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie – Linfomi – Mieloma) sez. “Marco Tulimieri” di Salerno, rinnova l’appuntamento con la Campagna di Sensibilizzazione per la Donazione Sangue. L’iniziativa “Dona con il cuore” avrà luogo sabato 30 e domenica 31 maggio 2020 dalle 8:00 alle 12:30 presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Come donare

Sarà possibile donare il sangue in piena sicurezza prenotandosi al numero 089.2750969. Negli ospedali italiani, infatti, ogni giorno, oltre 1.800 pazienti ricevono trasfusioni e, dunque, l’attività di raccolta non può fermarsi neanche in questo momento in cui il sistema sanitario si trova a fronteggiare un’emergenza. Per ogni donazione verranno eseguite le analisi previste per legge e al donatore verrà inviata copia dell’esito degli esami, nonché un tesserino riportante il gruppo sanguigno.

La curiosità

I Carabinieri della Stazione di Via Duomo di Salerno, diretti dal Maggiore Adriano Fabio Castellano, hanno sposato la causa con grande sensibilità e saranno presenti il 19 e 20 maggio per offrire il proprio contributo in un data a loro dedicata.