Donare il sangue a Salerno: come e dove farlo

Uno dei doni più importanti da poter fare è il proprio sangue. Il sangue, infatti, non potendo essere replicato in laboratorio non è sempre disponibile e quello utilizzato per le cure proviene unicamente da quanti volontariamente hanno deciso di donarlo. I donatori sono, però, sempre meno e la loro età media aumenta, mentre il bisogno di sangue e dei suoi componenti è in costante aumento.

Chi può donare il sangue

Il sangue può essere donato da tutte le persone in buona salute tra i 18 ed i 60 anni con peso non inferiore ai 50 kg. Alcuni dati clinici, però, possono escludere temporaneamente o permanentemente la possibilità di donare il proprio sangue. Prima di ogni donazione il volontario è tenuto a compilare un questionario ed a fare un colloquio con un medico che effettuerà anche una valutazione clinica. Dopo la donazione il sangue verrà sottoposto ad una serie rigorosa di esami per garantire elevati livelli di qualità e sicurezza al fine di tutelare la salute del donatore e della persona ricevente. I risultati degli esami vengono inviati direttamente a casa del donatore.

I Centri di raccolta sangue dell'ASL Salerno

Ospedale di Battipaglia - Tutti i giorni feriali 8.00-12.00

Ospedale di Eboli - Tutti i giorni feriali e festivi 8.30-12.00

Ospedale di Nocera Inferiore - Tutti i giorni feriali 8.00-12.00

Ospedale di Polla - S. Arsenio - Dal lunedì al venerdì 8.00-12.00

Ospedale di Roccadaspide - Lunedì e venerdì 9.00-13.00

Ospedale di Sapri - Tutti i giorni feriali 8.30-12.00

Ospedale di Vallo Della Lucania - Tutti i giorni feriali 8.30-12.00

Altri centri per donare il sangue

Esistono anche alcune associazioni autorizzate dall'Asl a ricevere le donazioni di sangue. A Salerno, in particolare, operano L'AVIS e la VOSS

Quando donare a Maggio

VOSS

La sede sociale VOSS è in via Luigi Guercio 420 a Salerno e si può donare nei seguenti giorni

1 giugno

3 giugno

8 giugno

12 giugno

19 giugno

23 giugno

26 giugno

29 giugno

L'AVIS

L'AVIS ha sede in via Pio XI 1 e si può donare nei seguenti giorni