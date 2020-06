Emergenza Covid negli adolescenti: la presentazione dei risultati dell'Asl di Salerno

Una ricerca/studio per esplorare e conoscere la condizione dei nostri giovani nel periodo dell’emergenza COVID, i loro stati d’animo, le emozioni e le percezioni vissute: è quanto realizzato dall'Asl di Salerno che ha coinvolto un campione di oltre 6.600 alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio (età: dagli 11 ai 20 anni). Ai ragazzi è stato somministrato un questionario on line sull’impatto che tale emergenza ha avuto sulla loro vita e sulle loro relazioni, in tutti i suoi aspetti. I risultati di tale indagine saranno presentati il 1° luglio prossimo, alle ore 10, presso la sala dell’Ordine dei Medici di Salerno, dalla dottoressa Rosa Zampetti, direttore della UOSD Promozione della Salute dell’Asl Salerno, e dal dottor Marco Maggi, consulente educativo, alla presenza dei Vertici Aziendali, dell’Ordine dei Medici e degli operatori coinvolti nel progetto.

I dati

Dai dati sono emerse delle informazioni, in parte rilevate negli incontri avuti con gli studenti durante la DAD, attraverso webinar e video conferenze, nei Focus con i docenti, attivati con il Progetto “Spazio di orientamento e consultazione per docenti, genitori e alunni”, promosso dall’UOSD Promozione della Salute. Le aree di indagine hanno riguardato i seguenti campi: - Percezione e consapevolezza personale dello stress - Resilienza - Situazione in famiglia - Uso della tecnologia e digital divide - Cyberbullismo - Didattica a distanza e rapporto con i compagni - Comportamenti a rischio - Percezione dell’emergenza e del futuro La ricerca ha completato e confermato quanto indagato ed emerso dagli scambi con il mondo della scuola, creando quindi le condizioni per future iniziative e programmi di intervento finalizzati a prevenire gli effetti post traumatici sui ragazzi/e.