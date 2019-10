Salerno: nasce "Family Point", l'associazione a sosotegno delle famiglie e delle donne pre e post parto

Nasce a Salerno Family Point, la nuova associazione a sostegno delle mamme e delle famiglie. Il 15 ottobre, infatti, è nata ufficialmente l'associazione che si rivolge a tutte le famiglie e al supporto delle donne nel pre e nel post parto.

Gli obiettivi

L’obiettivo dell’associazione è quello di accogliere ogni tipo di esigenza e promuovere:

il benessere della persona e del sistema familiare;

la consapevolezza;

l’informazione;

l’empatia;

la condivisione;

la cura delle relazioni;

la conoscenza e l’elaborazione delle emozioni.

Diverse saranno le attività che accompagneranno momenti di riflessione, di condivisione, di prevenzione e di informazione.

L'associazione

L’associazione è nata dall'idea di tre professioniste: Emilia Beneduce, ostetrica e presidente, Michela Masucci, psicologa psicoterapeuta, vicepresidente e autrice del blog MammaGo ed Erika Cascino, ostetrica, con l’obiettivo di creare un punto di riferimento per il sostegno della persona e della comunità, con un’ottica innovativa e in continuo aggiornamento, lontano da ogni tipo di stereotipo e pregiudizio.

Le attività

Diverse saranno le modalità di attività presentate dall’associazione, diverso sarà il pubblico alle quali saranno rivolte e molteplici saranno gli specialisti che collaboreranno e apporteranno il loro contributo professionale all’associazione, per poter rispondere in maniera innovativa, esaustiva e specialistica ad ogni tipo di esigenza. La mission dell’associazione è quella appunto di creare validi spazi informativi ed esperienziali sul territorio salernitano e di creare spazi di ascolto, di supporto e di accoglienza che possano donare serenità e consapevolezza. Per conoscere i numerosi servizi e per scoprire tutte le diverse attività che FamilyPoint intenderà offrire e porre in essere, invitiamo a seguire la pagina facebook Familypoint_Salerno.