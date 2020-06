Al via la settimana dello studio della Fertilità: i lavori diretti dal professor Petta a Nocera

Al via, da oggi, il centro di studio sulla Fertilità diretto dal professor Raffaele Petta, Direttore Ostetricia CFA, presso l’Istituto D’Agosto di Nocera. Al lavoro, dunque, la equipe che prevede la compartecipazione di andrologi, endocrinologi, nutrizionisti, esperti di procreazione medicamente assistita e radiologi. Il professor Brian Dale, uno dei maggiori esperti al mondo sulla fecondazione in vitro, tra gli altri, garantirà la sua opera di consulenza.

L'iniziativa

Assume un valore ancora più prezioso, dunque, l'iniziativa che rappresenta una sfida della speranza per la vita contro il messaggio di morte del Covid-19. Tre, le date della Settimana dello studio della fertilità: l'11, il 16 ed il 18 giugno presso l’Istituto D’AM, è possibile effettuare uno screening gratuito con visita, esame ecografico, dosaggio ormonale per le donne ed esame del seme per gli uomini. Info: 340 1574562