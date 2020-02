Palazzo di Città a Cava si illumina di viola per la Giornata Internazione dell'Epilessia

Anche Cava de' Tirreni, il 10 febbraio, si illuminerà di viola in occasione della Giornata Internazione dell'Epilessia. La Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE), infatti, ha organizzato in Campania numerose iniziative di informazione e sensibilizzazione su una delle patologie neurologiche più diffuse: oltre 500.000, infatti, le persone colpite solo in Italia, mentre i casi registrati nel mondo sono circa 50 milioni.

Sono tante le iniziative in programma per lunedì 10 febbraio.

A partire dall’imbrunire, lo storico Palazzo di Città di Cava de' Tirreni verrà illuminato di viola.

A Napoli, alle ore 16.30, presso la Biblioteca Fra Landolfo Caracciolo del Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore, proiezione gratuita del film-documentario Dissonanze. Al termine, i partecipanti potranno porre quesiti agli esperti dando vita a un dibattito a carattere scientifico-divulgativo. Dalle ore 20.00 alle ore 24.00 il Castello Maschio Angioino cambierà colore: lo storico monumento verrà illuminato di viola, colore simbolo della lotta all'epilessia. L'iniziativa, organizzata da LICE, ha come obiettivo quello di accendere una luce speciale contro le false credenze e lo stigma e supportare la ricerca scientifica.

A Caserta, lunedì 10 febbraio, a partire dalle ore 20.30, anche la Reggia di Caserta si tingerà di viola per contrastare pregiudizi e fare luce sull'epilessia mentre martedì 11 febbraio, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, presso il Liceo Classico Pietro Giannone di Caserta si svolgerà Epilessia, mettiamo in crisi il pregiudizio. Esperti del Centro per la Chirurgia dell'Epilessia IRCCS Neuromed di Pozzilli (IS) incontreranno gli alunni per una giornata di informazione e sensibilizzazione sul tema dell'epilessia. All'incontro parteciperanno la Dirigente Scolastica Prof.ssa Marina Campanile e il Sindaco di Caserta, Avv. Carlo Marino.

La solidarietà si propaga. #liberalaricerca è il claim che la Lega Italiana Contro l’Epilessia (LICE) lancia quest’anno per sottolineare come il futuro di questa importante patologia neurologica vada costruito ogni giorno, passo dopo passo, con il supporto di tutti noi. Un gesto solidale, infatti, può diventare contagioso e fare la differenza nella vita delle oltre 500.000 persone che in Italia soffrono di questa impattante malattia. "La ricerca scientifica ha fatto enormi passi avanti nella diagnosi e nella cura dell’epilessia – ha spiegato la dottoressa Leonilda Bilo, Coordinatore LICE Campania-Molise, Clinica Neurologica Centro Epilessia D.A.I. Testa-Collo A.O.U. Federico II di Napoli - ma c’è ancora tanto da fare, soprattutto per quelle forme di epilessia farmaco-resistenti di cui soffre il 30% dei pazienti. Il fatto che le crisi arrivino spesso senza alcun preavviso, potendo provocare traumatismi o altri tipi di conseguenze negative rende le persone con epilessia insicure, ansiose e dipendenti dagli altri. Ma non tutti possono contare sull’aiuto di una persona cara e l’assistenza socio-sanitaria sul territorio è ancora molto carente. Aiutare davvero le persone con epilessia significa finanziare e stimolare la ricerca, organizzare meglio i Centri specializzati su tutto il territorio nazionale, scoprire nuove strategie di cura e permettere equamente l’accesso alle terapie più innovative".

