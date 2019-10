Al via le "Giornate reumatologiche salernitane" per coniugare innovazione e sostenibilità

Dal 3 al 5 ottobre, presso il Grand Hotel di Salerno in via Tafuri, avrà luogo la decima edizione de Le giornate reumatologiche salernitane. La manifestazione, organizzata dalla Struttura complessa di Medicina Interna dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona diretta dal dottor Luigi Landolfi e dal referente di reumatologia dottor Paolo Moscato, ha come tema "Le nuove sfide in reumatologia: come coniugare innovazione e sostenibilità".

Il commento

"Coniugare innovazione e sostenibilità rappresenta la mission di questo nuovo congresso rivolto come sempre non solo agli addetti ai lavori ma anche ai pazienti - spiegano dall'organizzazione - Oggi con i nuovi farmaci biologici ed i nuovissimi anti Jak occorre sempre più mirare alla certezza diagnostica ed all'appropriatezza tenendo presente genere e comorbidita. Solo così sarà possibile migliorare l'efficacia e ridurre i costi".