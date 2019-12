“I nuovi L.E.A., un’opportunità per evitare la migrazione sanitaria”: il convegno ad Eboli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il prossimo 20 dicembre 2019, ad Eboli, si terrà presso la sede del centro Sanatrix Nuovo Elaion, in via Tavoliello, il convegno dal titolo “I Nuovi L.E.A., un’opportunità per evitare la migrazione sanitaria”. I temi affrontati nella giornata di studio dedicata ai nuovi L.E.A. (Livelli essenziali di assistenza, prestazioni e servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini), vedranno al centro il tema della carenza strutturale e della mancanza di opportunità che presenta la sanità campana, dunque un momento di riflessione per evitare la migrazione sanitaria, che vede ancora una volta la Campania in fondo alla classifica con una spesa di oltre 318 milioni di euro all’anno. Performance negative che come nelle altre regioni del centro Sud pesano sui bilanci e lasciano molti dubbi su come siano state pianificate tante opere in ambito sanitario nel Mezzogiorno.

Questo il programma:

ore 09:00 saluti ed introduzione con

Carmen De Vita, responsabile Area Ariabilitativa Coop. Sanatrix Nuovo Elaion Onlus;

Maria Grazia Bacco, direttore Generale Regionale Campania-Puglia Associazione “La Nostra Famiglia”;

Mauro Mastroberardino, presidente C.T. Associazione Nova Campania;

Mario Iervolino, direttore Generale Asl Salerno;

S.E. Mons. Andrea Bellandi, arcivescovo di Salerno;

Antonio Marino, sindaco di Aquara.

Ore 10:00 tavola rotonda. I nuovi regimi assistenziali per combattere la migrazione sanitaria con:

Marina Rinaldi, dirigente dell’UOD Onterventi socio-sanitari Regione Campania;

Ettore Cinque, assessore al Bilancio della Regione Campania;

Coordinamento di Andre Manzi, giornalista.

Alle ore 11:00 interventi di:

Michela Rostan, deputata al Parlamento Italiano Vicepresidente della XII Commissione Affari Sociali;

Federico Conte, deputato al Parlamento Italiano Componente della II Commissione Giustizia;

Roberto Speranza, Ministro della Salute.

Ore 13:00 Buffet Lunch