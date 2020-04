Adiconsum presenta il "Libro Bianco delle Cellule Staminali"

Le cellule staminali rappresentano una delle tematiche principali, in campo medico e scientifico, degli ultimi anni, in particolar modo per la lotta contro le malattie incurabili e non passa giorno che non si senta parlare del loro utilizzo, spesso tra disinformazione, fake news, false aspettative e comportamenti scorretti di alcuni operatori. Negli ultimi anni si sta diffondendo sempre più una crescente sensibilità dei consumatori, ed in particolare delle coppie in procinto di diventare genitori, sul tema della donazione e della conservazione delle cellule staminali contenute nel cordone ombelicale del loro bambino.

Il Libro Bianco

È a questi che si rivolge il Libro Bianco delle Cellule Staminali realizzato da Adiconsum nell’ambito della Campagna informativa Pensiamo alla salute iniziativa che rientra nel novero delle attività che vedono la nostra Associazione impegnata per la tutela a 360 gradi dei cittadini: ascolto, rilevazione dei problemi, informazione, prevenzione, orientamento ed assistenza nella scelta delle soluzioni più appropriate per stare al fianco delle famiglie e contribuire a dare una risposta al fabbisogno di salute e benessere dei cittadini.

"Il tema delle cellule staminali - spiegano dall'Adiconsum - è un tema vasto che presuppone una serie di conoscenze, sia dal punto di vista prettamente scientifico, ma anche relativo alla legislazione vigente non solo nel nostro Paese, ma anche negli altri Stati europei". Con la realizzazione del Libro Bianco, Adiconsum vuole fornire quella corretta informazione necessaria a chi si avvicina ad una tematica così delicata. Molte, infatti, sono le fake news imbastite attorno a questo argomento e scarsa è la conoscenza dei consumatori sui loro diritti, che li espone a divenire facile preda di operatori senza scrupoli.

Il Libro Bianco, suddiviso in 4 sezioni, fornisce le indicazioni di base per un approccio più consapevole ed etico al tema, cercando di fornire una visione complessiva della tematica a cominciare dal significato delle cellule staminali, alle applicazioni terapeutiche presenti e future, alla legislazione vigente nel nostro Paese e nel resto d’Europa, ai diritti del consumatore nel momento in cui sottoscrive un contratto con l’operatore per la conservazione delle suddette cellule.

Il Libro Bianco è scaricabile gratuitamente dal sito www.adiconsum.it e dal sito www.pensiamoallasalute.it