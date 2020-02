Maculopatia: visite gratuite in Oculistica al Pronto Soccorso di Eboli

Al via, a febbraio, visite gratuite in Oculistica al Pronto Soccorso di Eboli per la prevenzione e diagnosi delle degenerazioni maculari senili. Oculistica dell’ospedale di Eboli, infatti, partecipa alla Campagna di Prevenzione e diagnosi delle degenerazioni maculari senili, effettuando visite gratuite agli utenti di età superiore ai 50 anni che non abbiano già una diagnosi di maculopatia, nei seguenti giorni: 4 – 5 – 11 – 12 – 18 – 19 – 25 e 26 febbraio, dalle ore 14 alle 18. Gli utenti interessati dovranno effettuare la prenotazione online sul sito web Curagliocchi.it



L’iniziativa fa parte della Campagna Nazionale realizzata in collaborazione con il Centro CAMO (Centro Ambrosiano Oftalmico) e concordata con il Prof. Francesco Bandello, dell’IRCSS Ospedale San Raffaele di Milano.

La maculopatia

La maculopatia è una malattia dell’occhio che si verifica quando la macula, ovvero la parte centrale della retina, si deteriora, e non garantisce più una visione centrale distinta. Come conseguenza di questo deterioramento, il soggetto perde parte della sua funzione visiva al centro del campo visivo e vede gli oggetti come distorti e sfocati. Quella “senile” è una delle forme più comuni e forse più conosciute di maculopatia, che esordisce dalla maturità in poi. E’ una malattia da non sottovalutare poiché è una delle più comuni cause di cecità senile al mondo.