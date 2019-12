Marcia della vita a Cava, sotto la guida della Vergine: l'invito del dottor Cremone

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Carissime "Mie pazienti",

carissime amiche e amici,

la "Marcia per la Vita" che è stata annullata per l'allerta meteo da parte della Protezione Civile il mese scorso, si terrà a Cava de' Tirreni domenica 8 Dicembre, Festa dell'Immacolata Concezione. Ci incontreremo tutti in piazza San Francesco alle ore 09:00.

Inizieremo questa manifestazione nel migliore dei modi, partecipando tutti alla Santa Messa in onore dell'Immacolata Concezione che si terrà presso la Basilica della Beata Vergine Incoronata dell' Olmo alle ore 9. La Santa Messa sarà celebrata da Padre Luigi Petrone; E' dedicata a tutte le donne operate al seno e a tutte le donne e agli uomini di buona volontà devoti all'Immacolata Concezione Madre di Gesù.

Forse Dio, anzi sono certo che Dio ha voluto che questa manifestazione fosse spostata in questo giorno perché l'Immagine Sacra dell' Immacolata Concezione che troveremo nella Basilica della Madonna dell'Olmo è stato il dono più bello che il ''popolo delle donne operate al seno''ha fatto alla comunità Cristiana tutta. Questo “popolo di donne operate al seno” ha scelto come sua protettrice l'Immacolata Concezione. La Madonna dell'Immagine Sacra tiene la sua mano sinistra sul seno destro ''operato'' e coperto da una garza bianca.

La ''Marcia per la Vita'' è dedicata a tutti i bambini e bambine del mondo, a tutte le donne, ai diversi, agli ultimi, agli anziani e a tutti gli uomini che ogni giorno subiscono soprusi, violenze, umiliazioni, torture, che tante volte finiscono con la loro morte. Noi tutti i partecipanti alla ''Marcia per la Vita'' vogliamo che questa spirale di violenza, di odio, di terrore e di morte finisca perché la nostra vita è dono di Dio. Essa va difesa e protetta. Quanto detto viene rappresentato nel nostro simbolo dai sei fiocchi di colori diversi utilizzati per l'occasione.

Ogni colore ha un grande significato:



IL FIOCCO ROSSO significa: basta violenza di qualsiasi natura contro le donne di qualsiasi età, razza e Nazione.

IL FIOCCO GIALLO significa: basta violenza di qualsiasi natura contro bambine e bambini di qualsiasi età, razze e Nazioni.

IL FIOCCO AZZURRO rappresenta quel popolo di uomini che si battono con tutte le forze contro la violenza di genere, contro le violenze sui bambini e bambine, contro le violenze sugli ultimi, i diversi, gli anziani ed i poveri, poiché riteniamo che la Vita è il dono più bello che Dio ha donato all' umanità. La Vita va anche protetta e difesa con la PREVENZIONE.

Nel simbolo c'è il FIOCCO ROSA, che significa: prevenzione per il cancro al seno.



IL FIOCCO VERDE significa: prevenzione per il cancro della sfera genitale femminile.

IL FIOCCO FUCSIA significa: prevenzione di tutti i tumori maschili e femminili.

Dopo la Santa Messa i partecipanti alla ''Marcia per la Vita'' accompagneranno la Santissima Vergine Immacolata Concezione dalla Basilica della Beata Vergine Incoronata dell'Olmo da Piazza San Francesco alla Cappella che custodisce la Sacra Immagine dell'Immacolata Concezione che si trova in via della Repubblica.



il Vostro dottore Luigi Cremone