Covid-19, laureati Unisa ideano la mascherina in silicone: ecco i vantaggi

Mascherine biomedicali in silicone ipoallergenico contro il Covid19: le hanno ideate dei laureati, con tanto di filtro intercambiabile, realizzato in “tessuto non tessuto”, che può essere sostituito al costo di 50 centesimi. La protezione è la stessa delle mascherine FFP2 ed FFP3.

L'idea

La procedura di certificazione come dispositivo di classe I in accordo alla normativa CEE è già stata avviata: in attesa che venga inclusa nella lista dei dispositivi medici online, la produzione, made in Italy, è in corso in tre aziende venete. Dopo l'incombente necessità di dispositivi di protezione, grazie alla conoscenza dei membri tecnici del team maturata presso Unisa, il primo tentativo di soluzione arriva grazie alla tecnologia di stampa 3d, la quale è sempre più diffusa e consente una rapida prototipazione. Capite le potenzialità del prodotto grazie alla sinergia con una realtà industriale già affermata a livello nazionale e geograficamente collocata nella zona industriale di Venezia, l'idea di giovani ragazzi del sud diviene realtà, sottoforma di prodotto sicuro e innovativo Per ulteriori informazioni: cspitaly.it