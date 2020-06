"Pronto, medico a domicilio": il nuovo servizio dell'Humanitas di Salerno

Al via, da mercoledì 1 luglio, a Salerno e nei Comuni limitrofi, sarà attivato il servizio “Pronto, medico a domicilio” del Corpo di Soccorso Humanitas. Sarà assicurata l’assistenza domiciliare per tutti i bisogni che non riguardino l’emergenza sanitaria. Mutuando le esperienze maturate in realtà metropolitane italiane, anche a Salerno equipe di medici specializzati ed infermieri saranno a disposizione delle persone in difficoltà dalle ore 8 alle ore 20 di ogni giorno.

La presentazione del servizio, realizzato dall'Humanitas in collaborazione con i Centri Verrengia, è in programma alle ore 10.30 di martedì 30 giugno presso l'area scoperta della sede operativa Humanitas di via Filippo Smaldone (Mercatello - Salerno).