Il progetto "PreVenENDO" arriva al liceo "Mangino" di Pagani

Il progetto “PreVenENDO" supera i confini del Policlinico “Vanvitelli” di Napoli per essere illustrato agli studenti del liceo statale "B. Mangino" di Pagani. L’obiettivo è quello di divulgare informazioni in tema di prevenzione delle patologie endocrino-metaboliche e andrologiche,

I promotori

L’iniziativa, promossa dai professori Dario Giugliano e Katherine Esposito - rispettivamente direttore dell’Unità Operativa Complessa di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli” e direttore della Unità Programma di Diabetologia della stessa UOC – ha coinvolto gli alunni delle classi quarte e quinte affrontando il tema della “Buona sessualità”. “La prevenzione resta l’arma fondamentale, uno strumento-principe che l’Azienda Ospedaliera Universitaria Vanvitelli usa grazie a professionisti di valore impegnati in prima linea”, dichiara il direttore generale del Policlinico Antonio Giordano. “Portiamo l’Università, il Policlinico Vanvitelli, fuori dalle aule, in posti legati al vivere quotidiano: nei circoli sportivi, nelle librerie, nei caffè, nelle scuole, nelle parrocchie. Entrando – spiega la professoressa Esposito - nei luoghi dove le persone vivono tutti i giorni, dove non c’è la sovrastruttura della paura della malattia, o quella del si può fare o non fare una domanda, ma solo un confronto tra chi chiede un’informazione e chi può darla. La partecipazione numerosa ed entusiasta dei ragazzi non può che fare bene e colgo l’occasione per porgere un grazie particolare alla dirigente scolastica, la professoressa Ezilda Pepe, a tutto lo staff del liceo e ai ragazzi, ovviamente”.

Il tour

“PreVenENDO” gira la Campania e mira ad anticipare le malattie: lotta al diabete, regole semplici del mangiare sano per prevenire o non aggravare una già esistente patologia. Un viaggio nel mondo della salute a 360 gradi.