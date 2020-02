“Diamoci una mano contro i tumori”: visite e screening gratuiti a Capaccio

Prevenzione in Piazza Santini, a Capaccio: domenica 9 febbraio, dalle ore 9 alle ore 14, nella Sala Erica, si terrà “Diamoci una mano contro i tumori”, iniziativa dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune e dell’Associazione “Comitato 1 Hospice per Eboli”.

L'appuntamento

Al progetto per la prevenzione oncologica, hanno aderito anche Sodalis, Centro CSV, Servizi Volontariato per la Provincia di Salerno, La Cooperativa sociale Sassolini Bianchi, Insieme si può; Centro per l’udito, U.O. Medicina Trasfusionale, AVIS Giungano e Pretiosum Antico. Previste, dunque, visite specialistiche e screening gratuiti.