Roccapiemonte si conferma Comune del Cuore Telethon

Roccapiemonte, per il terzo anno consecutivo, si fregia del titolo Comune del Cuore della Fondazione Telethon, unica città della Campania ad ottenere questo importante riconoscimento. A darne comunicazione il sindaco Carmine Pagano e l'assessore alle Politiche Sanitarie Daniemme Terrone che hanno ricevuto questa mattina la notizia direttamente dai responsabili di Telethon.

Il riconoscimento

Roccapiemonte è Comune del Cuore anche per il 2020 per aver scelto sostenuto la ricerca sulle malattie genetiche rare, distribuendo i Cuori di Cioccolato e i Cuori di biscotto ed organizzando diverse iniziative di raccolta fondi.

Il commento

"Questo importante riconoscimento, che otteniamo per il terzo anno consecutivo, giunge a poche ore dall’inizio di una nuova raccolta a favore di Telethon. Sappiamo bene quanto sia difficile, in questo momento storico, pensare un po’ anche agli altri, ma nell’ottica di una ripartenza verso la normalità, siamo certi che i cittadini di Roccapiemonte mostreranno ancora una volta il loro grande cuore, il loro animo gentile, pronti a tendere la mano verso la ricerca per le cure di malattie geneticamente rare": hanno dichiarato il sindaco Pagano e l’assessore Terrone.

Il primo cittadino Carmine Pagano, l’esponente dell’esecutivo di Giunta Daniemma Terrone e tutti i componenti dell’Amministrazione Comunale, chiedono di sostenere questo progetto, anche se a causa delle restrizioni per il Covid-19 non si potrà scendere nelle piazze come avvenuto gli anni passati. Chi volesse far pervenire la propria adesione, acquistando la scatola di biscotti il cui ricavato andrà a Telethon per la ricerca, potrà contattare direttamente l’assessore Daniemma Terrone.