II edizione di “Salute e Prevenzione a scuola”: tour in 7 scuole salernitane e orientamento alle professioni sanitarie con “Centri Verrengia Academy”

Presentazione nella Sala Bottiglieri della II edizione di “Salute e Prevenzione a scuola”, il format promosso dai Centri Verrengia. Nato da un’intuizione del professore Domenico Verrengia e del direttore commerciale dei Centri Carmine Giordano, con il supporto di Gruppo Stratego, società specializzata nel marketing delle professioni, nel corso della prima edizione ha registrato la partecipazione di oltre 2 mila studenti. Il format, patrocinato da Comune e Provincia di Salerno, è stato sviluppato in seguito al successo dei programmi di prevenzione attivati dai Centri, con campagne mensili sui temi sanitari di maggior interesse e tariffari sociali per andare incontro alle esigenze dei Pazienti. La seconda edizione, in programma a partire da gennaio di 2020, prevede sette tappe (due in più rispetto allo scorso anno) in altrettante scuole di Salerno e provincia. Ecco il calendario completo: Istituto Istruzione Superiore Trani Moscati (Salerno) - 23 gennaio; Liceo Scientifico Statale "Francesco Severi" (Salerno) 5 febbraio; Istituto d'Istruzione Superiore Genovesi - da Vinci (Salerno) 27 febbraio; Istituto Comprensivo Carducci Trezza (Cava de' Tirreni) 5 marzo; Liceo Statale Alfano I (Salerno) 18 marzo; Liceo Scientifico Gallotta (Eboli) 16 aprile; Istituto d'Istruzione Superiore S.Caterina da Siena - Amendola (Salerno) 7 maggio. Tra la novità della II edizione l’inserimento di momenti destinati all’orientamento alle professioni sanitarie a cura di specialisti ed esperti (Salute, Prevenzione e Orientamento) e il lancio del progetto di comunicazione “Centri Verrengia Academy”, grazie al quale le sedi dei Centri a Salerno ospiteranno in percorsi di alternanza scuola lavoro gli alunni del Moscati di Salerno. Questi diventeranno le “sentinelle della salute”, primo approccio informativo con i Pazienti in attesa di sottoporsi alle visite medico - diagnostiche. Ciascuna tappa di “Salute e Prevenzione a scuola”, della durata di un’ora e mezza circa, prevede la partecipazione di medici e specialisti in ortopedia, odontoiatria, nutrizione, fisioterapia, medicina dello sport, oculistica e osteopatia. Ragazzi e professionisti si confronteranno su temi quali corretta alimentazione, postura e igiene orale, con un dibattito aperto e senza filtri che vedrà anche la partecipazione di dirigenti scolastici e docenti. Il format “Salute e Prevenzione a scuola” si avvale della collaborazione di importanti realtà sportive e associative del territorio. Tra queste: Humanitas Salerno, Croce Rossa comitato di Salerno, Ginnastica Salerno, CSI Salerno, Cavese, Paganese calcio, Pallacanestro Salerno. “Salute e prevenzione sono i due pilastri su cui si fondano i Centri – spiega il professore Domenico Verrengia, titolare dei Centri Verrengia – In seguito alle campagne di prevenzione promosse sul territorio, che hanno ottenuto un gran numero di adesioni, ci siamo resi conto del grande bisogno di salute dei cittadini e dell’attitudine, ormai diventata abitudine, di non sottoporsi frequentemente a visite ed esami gratuiti. Da qui è nata l’idea di parlare ai ragazzi, presente e futuro della nostra società, per indirizzarli a comportamenti corretti e fondati sulla prevenzione in diversi ambiti sanitari. Dal prossimo anno poi ci sarà spazio anche per l’orientamento alle professioni sanitarie. Dopo la salute anche il lavoro, per poter lasciare un segno positivo nella nostra comunità.”