Seminario di Epatologia Oncologica in programma a Ravello

Nell’ambito dei seminari organizzati dalla Divisione di Oncologia del Polo Oncologico di Pagani (SA), sabato 23 Novembre a Ravello, si discuterà di terapia dei tumori del fegato con alcuni tra i massimi esperti nella materia. Si parlerà di terapie chirurgiche e nuove terapie alternative per il trattamento dei tumori del fegato inoperabili. Questo tipo di patologia è una delle più diffuse in Italia. Spesso si tratta di una patologia silenziosa tanto che solo il 10% delle diagnosi viene fatta per tempo. E, spesso vengono diagnosticati quando non sono più operabili chirurgicamente. Per tale ragione sono state introdotte terapie miniinvasive alternative sempre più all’avanguardia.

L’evento è aperto al pubblico. Tra l’altro è previsto un servizio di navetta in partenza dall'Ospedale di Pagani alle ore 8:00 di sabato mattina 23/11 con ritorno nel primo pomeriggio dopo il pranzo. Il corso rientra nell’educazione continua in medicina e si tratta di un evento accreditato per medici, chirurghi, biologi e farmacisti oltre che tecnici di laboratorio.