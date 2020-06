Psicologi ed emergenza Covid: il sondaggio di un gruppo di ricerca

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L’emergenza covid-19 ha cambiato molte delle nostre abitudini e delle modalità con cui operiamo delle scelte. Le priorità sono cambiate, lo sguardo sul mondo con esse e tanti sono i professionisti che si sono presi cura della salute nelle sue più ampie sfaccettature. Tra essi in prima linea ci sono gli psicologi che, innumerevoli, hanno risposto all’emergenza sostenendo sia la popolazione che gli operatori sanitari. A tal fine un gruppo competente ed affiatato formato da psicologi e psicoterapeuti ha avviato una ricerca promossa dall'associazione salernitana Syn-Cronia dedicata al mondo psicologico all'epoca del covid-19. L’èquipe campana, coordinata dalla dott.ssa Dominique D’Ambrosi e con responsabile scientifico il dott. Pietro Crescenzo, è composta dalle dott.sse Francesca Diodato, Ivana Ferrara, Assunta Maiorino e Raffaella Marciani e dai dott. Silvestro Calabrese e Diego Denicolo.

L'appello

L’appello che viene lanciato è rivolto a tutti gli psicologi e psicoterapeuti (anche medici specializzati in psicoterapia) sul territorio locale e nazionale di partecipare all’indagine che, grazie ad un’ampia adesione, punta ad avere un quadro più chiaro delle dinamiche psicologiche durante l’emergenza coronavirus. È possibile farlo attraverso il seguente link: Clicca qui



Il questionario è in forma anonima, rispetta i principi etici della ricerca psicosociale e ci vogliono pochi minuti per compilarlo.